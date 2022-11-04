Beşiktaş'ta hedef 3 puan

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Şenol Güneş'in öğrencileri, bu maçı kazanarak zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bütün planlarını galibiyet üzerine kurmuş durumda. İlk 6 sıra içindeki takımlar arasında Adana Demirspor ile birlikte şu ana kadar bay geçmeyen Beşiktaş, rakiplerine göre 1 maç fazla oynamış durumda. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan Şenol Güneş'in öğrencileri, Galatasaray derbisini kazanarak kayıp yaşamak istemiyor.

Cenk-Weghorst ikilisi 11'de

Bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak olan siyah-beyazlılar, ardından tesislerde kampa girerek maç saatini bekleyecek. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında alınan 5-2'lik galibiyete rağmen takımın oyunundan memnun olmayan Şenol Güneş, hafta içinde birçok futbolcuyla birebir toplantılar yaparak isteklerini iletti. Son maçta 4 gole imza atan Cenk Tosun-Wout Weghorst ikilisi, Galatasaray derbisinde de sahada olacak.

Deplasmanda kazanan tek hoca

Nef Stadı'nda 12 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 8 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, bu 2 galibiyeti de Şenol Güneş döneminde elde etti. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-kırmızılı deplasmandan 1-0'lık galibiyetle dönen siyah-beyazlılar, o sezonlarda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Güneş'in, Buruk'a karşı yenilgisi yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a karşı bugüne kadar kaybetmedi. Güneş, Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde Okan Buruk'un hocası olduğu Gaziantepspor'u ligde 2 maçta da mağlup etti. Daha sonra Beşiktaş'ın başına geçen Güneş; Sivasspor, Akhisarspor ve Rizespor'u çalıştıran Okan Buruk'a karşı oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Şenol Güneş'in takımları bu 7 maçta 20 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Ghezzal ve Atiba forma giyemeyecek

Dev maç öncesinde Beşiktaş'ta 2 isim forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson, Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Şenol Güneş'in, Galatasaray karşısına, Ümraniyespor maçındaki 11'ine yakın bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kalede Mert Günok, savunmada ise Rosier, Tayyip Talha, Saiss ve Masuaku görev alacak. Orta sahada dirençli bir ekiple mücadele etmek isteyen Güneş; Josef, Gedson, Salih Uçan 3'lüsüne forma verecek. Hücumda Cenk-Weghorst ikilisiyle mücadele etmeyi planlayan Güneş, son forma konusunda ise 3 aday arasında kaldı. Dele Alli, Redmond ya da N'Koudou 3'lüsünden birisini sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli futbolcu, yedek kulübesini de zengin tutmak istiyor.