Beşiktaş'ta hırsızlık yaptı izini kaybettirip Şişli'de intihara kalkıştı

Beşiktaş'ta hırsızlık yaptıktan sonra kendini takip eden polislere izini kaybettiren zanlı, Şişli'de intihar etmeye kalkıştı. Eline bıçak alarak üst geçitte intihar girişimine kalkışan şahıs, polis ekipleri, tarafından etkisiz haline getirilerek polis merkezine götürüldü.

Olay 16 Kasım günü Şişli Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesinde bulunan üst geçit üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş'ta hırsızlık yapan şüpheli kendini takip eden polislere izini kaybettirdi. Daha sonra kendini yakalamak isteyen polislerin radarına takılan hırsız Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte intihar girişimine kalkıştı.

Eline bıçak alarak intihara kalkıştı

Eline aldığı bıçak ile üst geçitten atlamaya çalışan şahsı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, erkek şahıs ile müzakerede bulunarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Şahıs polis merkezine götürüldü

Bir süre boyunca intihar etmek isteyen şahısla konuşan polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek üst geçitten aldı. Şahıs, polis otosuna alınarak merkeze götürüldü. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.