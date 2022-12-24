İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş'ta iskelesi çöken ve 25 kişinin denize düştüğü restoran havadan görüntülendi

Beşiktaş’ta bulunan 3 katlı lüks bir restoranın balkon kısmının tentesi çöken ve 25 kişinin denize düştüğü, 4 kişinin ise yaralandığı restoran gündüz havadan görüntülendi.

Beşiktaş'ta bulunan 3 katlı lüks bir restoranın balkon kısmının tentesi çöken ve 25 kişinin denize düştüğü, 4 kişinin ise yaralandığı restoran gündüz havadan görüntülendi.


Beşiktaş'ta dün akşam saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı lüks restoranın balkon kısmının üstünü kapatan tentenin direklerinde çökme meydana gelmiş, çökmenin etkisiyle restoranın balkon kısmında bulunan 25 kişi restoranla yol arasındaki suya düşmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.


4 kişinin yaralandığı olay sonrası 3 katlı lüks restoran gündüz dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde işçilerin çalıştığı ve çalışmalar esnasında bir kişinin suyun içerisinde inceleme yaptığı görüldü.

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