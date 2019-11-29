İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ta kadınlar şiddete karşı bir araya geldi

Beşiktaşlı kadınlar Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında şiddete karşı bir araya geldi.

Beşiktaşlı kadınlar Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında şiddete karşı bir araya geldi.


Beşiktaş Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu panel gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Gazeteci Melis Alphan'ın yaptığı panele Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucusu Canan Arın, Tiyatrocu Esmeray konuşmacı olarak katıldı. Paneli çok sayıda kadın takip etti.


Panelde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün önemi katılımcılar tarafından vurgulandı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, özel günün tarihini ve anlamını katılımcılar ile paylaştı. Aynı zamanda kadınlara karşı uygulanan cinsiyet eşitsizliği panelde dile getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.