Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Salonda gerçekleşen ve basına kapalı idman yaklaşık bir saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, iki grup halinde ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. İdman; koordinasyon ve kuvvet çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 15.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.