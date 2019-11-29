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Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 13.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.


UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, ara vermeden Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman sağanak yağmur altında gerçekleşti.İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, İM Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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