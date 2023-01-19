Beşiktaş'ta, Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla devam edecek.