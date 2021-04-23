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Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Süper Lig’in 37.

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın evinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamlayarak kampa girdi.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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