Beşiktaş'ta Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig’in 37.
Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Welinton, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup kadroda yer almadı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda bu zorlu mücadelenin kamp kadrosu duyuruldu. Welinton, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup kadroda bulunmuyor.
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu şöyle:
"Ersin, Utku, Emre Bilgin, Rosier, Montero, Nsakala, Vida, Bilal, Rıdvan, Serdar, Josef, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah, Nkoudou, Ghezzal, Gökhan Töre"