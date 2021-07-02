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Beşiktaş'ta korkutan yangın

Beşiktaş’ta 6 katlı boş bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Beşiktaş'ta 6 katlı boş bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlere müdahale eden bir itfaiye eri elinden yaralandı.


Olay, saat 11.30 sıralarında Cihannüma Mahallesi Armağan Sokakta meydana geldi. 6 katlı boş bir binanın çatı katında bilinmeyene bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yükselmeye başladı. Alevleri gören yan binadaki vatandaşlar, panik halinde dışarıya çıkıp, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangınla ilgili çalışmalara başladı. Yangın etraftaki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar ise yangını cep telefonu ile görüntüledi. Yangınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Alevlere müdahale eden bir itfaiye eri de elinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri itfaiye erine müdahale etti.

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