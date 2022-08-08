İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Beşiktaş’ta 4 katlı binada yangın çıktı.

Beşiktaş'ta 4 katlı binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.


Yangın, Beşiktaş Akat Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında 4 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm katı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, mahsur kalan 2 kişiyi de binadan çıkardı. Yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangın alanında uzun süre soğutma çalışması yaptı.


Bina içinde oluşan yoğun duman yan dairedeki bir kişiyi de etkiledi. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.