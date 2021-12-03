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Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor

Süper Lig’de oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan ve ardından Sergen Yalçın’ın istifası konuşulan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da kötü gidişatı durduramadı.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan ve ardından Sergen Yalçın'ın istifası konuşulan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da kötü gidişatı durduramadı. Siyah-beyazlılar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.


Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak kötü gidişata ‘dur' diyemedi. Karşılaşmanın 12. dakikasında Can Bozdoğan'ın attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, özellikle ikinci yarıda beklentiyi karşılayamadı ve tutuk bir oyun sergiledi. Kasımpaşa 82. dakikada Umut Bozok'un golüyle eşitliği yakalarken maç da 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ligde üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından Kasımpaşa deplasmanında da kötü gidişatı durduramayan siyah-beyazlıların zirveyle arasındaki puan farkı da her geçen gün açılıyor.



Puan farkı 15!


Kasımpaşa maçı öncesinde lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Beşiktaş, aldığı 1 puanla farkı 15'e indirdi ancak bordo-mavili rakibinin 1 maçı eksik. Eğer Trabzonspor yarın Adana Demirspor karşısında galibiyet uzanırsa, Beşiktaş zirvenin 18 puan gerisinde kalacak.

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