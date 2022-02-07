İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.


Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncuların; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladığı idman, taktik programının uygulanmasıyla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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