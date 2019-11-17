Beşiktaş'ta lösemili çocuklar yararına film gösterimi

Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde yarın gerçekleşecek "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmi ve eğlence etkinliklerinin geliri lösemili çocuklara bağışlanacak.

LÖSEV vakfına yaptığı destekler ve farkındalık çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat bu kapsamdaki çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş Belediyesi Lösemili Çocuklar yararına Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde BKM işbirliğiyle bir eğlence ve film gösterimi düzenliyor. Yarın saat 14.00'de Kral Şakir ile müzikli bir eğlence gerçekleştirilecek. Ardından 14.15'de Varol Yaşaroğlu'nun imza etkinliği olacak ve en son 15.00'da ise Kral Şakir Korsanlar Diyarı filmi lösemili çocuklar yararına izlenecek. Etkinliklere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılacak.