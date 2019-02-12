Beşiktaş'ta Malatyaspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı oyuncular dar alanda pas, 5'e 2 ve ikili pas çalışmasıyla başladı. Siyah-beyazlı oyuncular hücum varyasyonları ve şut çalışmasının ardından yarım sahada dörtlü gruba ayrılarak turnuva yaptı.

Antrenmana istirahatli olan Adriano'nun yanı sıra gözünde problem yaşadığı belirtilen Oğuzhan Özyakup katılmadı. Oğuzhan'ın yarın takımla çalışmalara çıkması bekleniyor.

Beşiktaş Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.