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Beşiktaş'ta Mensah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah’ın Covid-19 testinin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı.


Beşiktaş Kulübü, Bernard Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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