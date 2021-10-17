Beşiktaş'ta milyonluk kaza: 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş Balmumcu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi. Ölen veya yaralananın olmadığı kazada, araçlardan birinin değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar emniyet otoparkına götürüldü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış sonrası kayganlaşan yolda 34 PL 4969 plakalı Honda Civic marka otomobille seyir halinde olan sürücü aniden frene bastı. O esnada seyir halinde olan 34 DRJ 179 plakalı Renault Fluence marka otomobil kayarak önündeki araca çarptı. Onun arkasından gelen 1 araç ve yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerindeki Land Rover marka Range Rover Velar model cip de birbirine çarptı.

Milyonluk araç da kazaya karıştı

Kazada 4 aracın birbirine çarpması sonucu maddi hasar meydana gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip kaza yerinde çalışma yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.