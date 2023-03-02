İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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