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Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 8.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve şut çalışması ile tamamlandı.


Antrenmanda sakatlıkları bulunan; Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Gökhan Gönül yer almazken, milli takımlardan dönen Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Mohamed Elneny ile rehabilitasyon sürecinde olan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı.


Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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