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Beşiktaş'ta motosiklet denetimi

Beşiktaş’ta trafik polisi ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta trafik polisi ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, ehliyetsiz sürücünün de aralarında bulunduğu 4 kişiye ceza kesildi.


Trafik polisi ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş Dolmabahçe Meydanında gerçekleştirilen denetimlerde, sürücüler durdurularak sürücü belgeleri kontrol edildi. Kasksız çıkan sürücülerin de kontrol edildiği denetimlerde, motosikletlerin muayenelerine bakıldı.


Denetimlerde, sürücü belgesi iptal edilmesine rağmen trafiğe çıktığı gerekçesiyle bir sürücüye 2 bin 698 TL, motosiklet sahibine, aday sürücü belgesi alınmış kişinin motor kullanmasına izin vermesi nedeniyle 2 bin 698 TL ve iki sürücüye de muayene eksikliğinden 314'er TL para cezası kesildi.

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