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Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul başladı

Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul başladı.

Beşiktaş'ta gerçekleşen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul başladı. Kongre Divan Kurulu Başkanlığı'na Atıf Keçeci seçildi. Ali Rıza Dizdar'ı destekleyenler ise Atıf Keçeci'nin seçilmesini protesto etti.


Beşiktaş'ta 2018 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul başladı. Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, açılış konuşmasını yaparken, Divan Kurulu Başkanlığı için Atıf Keçeci ve Ali Rıza Dizdar'ın aday olduğunu belirtti ve oylama yapıldı. Oylamada oy çokluğuyla Atıf Keçeci, Divan Kurulu Başkanı oldu. Ahmet Ürkmezgil'in, “Büyük çoğunlukla Atıf Keçeci, Divan Başkanlığı'na seçilmiştir” ifadelerini kullanmasından sonra Ali Rıza Dizdar'ın ismini önerenler, tek tek sayım yapılmadığı için protesto ederek, “Hak, hukuk, adalet” diye bağırdı. Atıf Keçeci'nin kürsüye çıkmasının ardından “Atıf istifa” seslerinin yükseldiği kongrede Atıf Keçeci ise, “Hayatımızda yanlışımız yok. Bu kongremizin Beşiktaş için hayırlı olmasını ve iyilikler getirmesini diliyorum” dedi. Atıf Keçeci'nin açıklamalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte kongrenin açılışı yapıldı.

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