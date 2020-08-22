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Beşiktaş'ta PAOK maçı hazırlıkları devam etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

Ön Eleme Turu'nda Yunan ekibi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışma, dar alanda oyun çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, PAOK maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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