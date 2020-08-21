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Beşiktaş'ta park halinde bulunan aracın dibinde çökme yaşandı

Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı park halinde bulunan bir aracın dibinde çökme yaşandı.

Beşiktaş'ta sağanak yağıştan dolayı park halinde bulunan bir aracın dibinde çökme yaşandı. Otomobil sahibi olay yerine gelerek aracını çökmenin yaşandığı yerden çekti.


Beşiktaş'ta sağanak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme yaşandı. Rögar kapağından taşan sular caddeye akmaya başlarken, bir araç ise oluşan çukura düşmüştü. O esnada aynı sokakta bulunan başka bir yerde ise polis ekipleri, park helinde bulunan bir aracın dibinde yolun çöktüğünü gördü. Trafik ekipleri yolu kapatıp araç sahibini aradı. Otomobil sahibi olay yerine gelerek aracını çökmenin yaşandığı yerden çekti.

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