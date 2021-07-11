Beşiktaş'ta refüje çarpan otomobil yan yattı, sürücü yaralandı

Beşiktaş'ta refüje çarparak yan yatan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 12.40 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 TR 6739 plakalı Fiat Doblo marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Yan yatan araç, park halindeki bir otomobile çarpmaktan ise santimle kurtuldu. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kısa süreliğine kapattı. Aracın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.