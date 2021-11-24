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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku

Beşiktaş, sol uyluk arka adelesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz’ın tedbir amaçlı Ajax maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş, sol uyluk arka adelesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz'ın tedbir amaçlı Ajax maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.


Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesi Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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