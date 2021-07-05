Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam etti

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada futbolculardan; Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Georges Nkoudou, Rıdvan Yılmaz, Fabrice Nsakala, Güven Yalçın, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran ve Bilal Ceylan, Yardımcı Antrenör Ozan Köprülü, Kaleci Antrenörleri Levent Açıl ile Hakan Çalışkan, Scouting Antrenörü Gürsoy Yalçın, Fiziksel Performans Antrenörü Stefano Marrone ve Analiz Antrenörü Yardımcısı Anıl Demirci, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik ekip üyeleri ile futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.