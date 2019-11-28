Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş, Victor Ruiz’in ayak bileğinde, Kartal Kayra Yılmaz’ın ise arka adelesinde zorlanma tespit edildiğini açıklayarak, iki oyuncunun da tedavisine başlandığını duyurdu.
Beşiktaş, Victor Ruiz'in ayak bileğinde, Kartal Kayra Yılmaz'ın ise arka adelesinde zorlanma tespit edildiğini açıklayarak, iki oyuncunun da tedavisine başlandığını duyurdu. İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in 3-4 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş'ta 2 oyuncudan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in Konyaspor maçı sonrası yapılan kontroller ve çekilen MR sonucu ayak bileği iç yan bağında grade 2 zorlanma tespit edildiği aktarıldı. Yapılan tetkiklerin ardından başarılı savunmacının 3-4 hafta forma giyememesi bekleniyor. Bir diğer sakatlığı bulunan oyuncu Kartal Kayra Yılmaz'ın ise MR sonrası soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edildiği belirtildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti olan sporcumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda ayak bileği iç yan bağında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir.
Sporcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın alt arka baldır adalesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir.
Her iki sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."