Beşiktaş'ta savunma oturuyor

Süper Lig'de boy gösterdiği 19 karşılaşmada 24 gol yiyen ve yalnızca 3 maçta kalesini gole kapatabilen Beşiktaş'ta savunma problemi çözülüyor. Cezası biten Vida ve Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlığı kısa sürede atlatan Mirin, Antalyaspor maçında sahada olacak.

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle bir türlü kurulamayan savunma kurgusu, 20. hafta itibariyle yerine oturacak. Ligde boy gösterdiği 19 karşılaşmanın yalnızca 3'ünde kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasından bu yana yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle defans kurgusunu bir türlü kuramamıştı. Devre arasında takıma monte edilen Mirin'in, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası ikinci yarıda oyuna devam edememesi Teknik Direktör Şenol Güneş'i endişelendirirken, bu futbolcunun sakatlığının ciddi olmaması ve dün yapılan ilk idmanda takımla yer alması, tecrübeli çalıştırıcıyı rahatlattı. Cezası nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Vida'nın da takıma dahil olmasıyla, Güneş'in kafasında soru işareti kalmamasını sağladı.

"En önemli konu savunma"

Gerek basın toplantılarında gerekse de sohbet sırasında savunmanın önemine vurgu yaparak "Savunma kurgusu değişmemeli. Bu bölgeyi oturtup, defansı düşünmememiz gerekiyor. Düşüncemiz gol atmak için orta saha ve forvetten yana olmalı" ifadelerini kullanan Teknik Direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçıyla birlikte ideal savunma kurgusuna ulaşacak. Ligin kalan 15 haftasında defansta hata istemeyen Güneş, zirve yarışında, liderle aradaki 11 puanlık farkın da bu şekilde kapatılabileceğine inanıyor.