Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 47 yaşındaki teknik adamın izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde yapılan Covid-19 testlerinde Sergen Yalçın şoku yaşandı. TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde tüm takıma ve personele yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın testinin pozitif olduğu açıklandı. Yapılan klinik değerlendirmelerde herhangi bir bulguya rastlanmayan Sergen Yalçın'ın izolasyon ve takip sürecinin başlandığı belirtildi.