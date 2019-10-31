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Beşiktaş'ta sergilenen tiyatronun geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak

Beşiktaş’ta Milli Mücadele ruhunu anlatan "Bandırma Vapuru" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Beşiktaş'ta Milli Mücadele ruhunu anlatan "Bandırma Vapuru" adlı tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatronun dünya prömiyerinin tüm gelirinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı öğrenildi.


Cumhuriyetin 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen, milli mücadele ruhunu anlatan “Bandırma Vapuru” adlı oyun tiyatroseverler ile buluştu. Süleyman Seba Kültür Merkezinde dünya prömiyerinin gerçekleştiği oyun yoğun ilgi gördü. Ayrıca, oyun bitiminde salonda bulunan tüm tiyatroseverler oyuncuları ayakta alkışladı. Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat orman yangınlarına dikkat çekerek oyunculara TEMA Vakfı'na bağışlanan fidan hediye etti. Ayrıca oyundan elde edilen tüm gelir Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.



Oyun hem gülümsetti hem düşündürdü


Dünya çapındaki oyun yazarı Kosta Kortidis tarafından yazılan Bandırma Vapuru oyununda düşle gerçek, hayal ile ideal buluşurken, seyirciyi çokça gülümsetti ve düşündürecek noktalara dikkat çekti.



“Oyunun tüm geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak”


Bandırma Vapuru adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Cumhuriyet bayramı dolayısıyla Beşiktaş'ta 2 gündür faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Beşiktaş söz konusu cumhuriyet olduğunda İstanbul'un gururudur ve Beşiktaş, cumhuriyeti en çok sahiplenen bir ilçedir. Dolayısıyla bunun gururunu yaşıyoruz. Bandırma Vapuru isimli oyunun dünya prömiyerindeki ilk etabını Beşiktaş'ta başlattı. Aslında İstiklal Savaşı'nın başladığı yer Beşiktaş'tır, o anlamda da çok önemli. Ev sahipliği yapmaktan çok gurur duyuyorum. Barış Pınarı sınır harekatı gerçekleşti. Sınırda çarpışan hayatını kaybeden askerlerimiz var. Bu oyunun tüm geliri de Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak” diye konuştu.

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