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Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 15.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, ayak tenisi, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada uygulanan taktik programının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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