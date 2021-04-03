Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı

Beşiktaş Dolmabahçe'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili denetimlerini gerçekleştirdi.

Beşiktaş Dolmabahçe'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı. Yapılan denetimde ticari taksiler ve sivil araçlar durdurulup izin belgeleri kontrol edildi. Kontrollerde herkesin yasağa uyulduğu izin belgesi olamayan kişilerin olmadığı görüldü. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.