İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ta taksicilerin trafik kavgası kamerada

Beşiktaş’ta trafik ışıklarında duran iki taksici bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

Beşiktaş'ta trafik ışıklarında duran iki taksici bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Öfkeli taksicileri bazı vatandaşlar ayırmaya çalışırken, bazıları da o anları film izler gibi izledi. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.


Beşiktaş'ta trafik ışıklarında duran iki taksici bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taksicileri bazı vatandaşlar ayırmaya çalışırken bazı vatandaşlar da o anları film izler gibi izledi. Taksicilerin trafikteki kavgası saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki taksicinin kavga ettiği görülüyor. Çevrede bulunan bazı vatandaşların kavgayı izlediği görülürken, bazılarının da ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.