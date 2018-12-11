Beşiktaş'ta toprak kayması

Beşiktaş'ta aşırı yağış nedeniyle evler arasında bulunan yaya yolunda toprak kayması meydana geldi. Yol güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Olay,Beşiktaş Akatlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı yağış nedeniyle evler arasında bulunan toprak yol, çöktü. Çöken yoldaki toprak evin arka tarafına kaydı. Toprak kaymasının ardından vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri yola güvenlik şeridi çekti.