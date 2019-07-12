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Beşiktaş'ta trafik polisine çarpan taksici gözyaşlarına hakim olamadı

İstanbul Beşiktaş’ta trafik kontrolü yapan polise ticari taksi sürücüsü çarptı.

İstanbul Beşiktaş'ta trafik kontrolü yapan polise ticari taksi sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen trafik polisi kafasından yaralanırken, polisin yaralandığını gören taksi sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı.


Olay, saat 09.30 sıralarında Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TBM 06 plakalı ticari taksi sürücüsü Bülent Bulut, bir başka aracın kendisini sıkıştırması sonucu şerit değiştirmek isterken refüj üzerinde trafik kontrolü yapan Bilal T. isimli polise çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis Bilal T., yere düşerek başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan trafik polisi Bilal T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada polisin yaralandığını gören ticari taksi sürücüsü Bülent Bulut ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polis tarafından alkol kontrolü yapılan ticari taksi sürücüsü Bulut, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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