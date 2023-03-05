Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Onur Bulut ve Omar Colley, 11'de sahaya çıkarken Alexsandru Maxim ise 84. dakikada müsabakaya dahil oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1'lik skor ile mağlup etti. Siyah-beyazlılarda devre arasında transfer olan oyunculardan Onur Bulut ve Omar Colley karşılaşmaya 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Alexsandru Maxim ise müsabakanın 84. dakikasında Nathan Redmond'ın yerine dahil oldu.