Beşiktaş'ta yeni yıl buluşmasının ilki gerçekleştirildi

Beşiktaş Belediyesi bu yıldan itibaren geleneksel hale gelecek olan'Yeni Yıl Buluşması'nın ilkini düzenledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve eşi Derya Akpolat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe dini liderlerin yanı sıra, Türkiye'de yerleşik dini cemaat vakıflarının temsilcileriyle çok sayıda ülkenin başkonsolosu, fahri konsolosu ve diplomatik misyon temsilcileri de katılarak yeni yıl için birlik beraberlik ve barış mesajları verdi.

Beşiktaş Belediyesi, her yıl gelenekselleşecek 'Yeni Yıl Buluşması'nın ilkini düzenledi. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen etkinliğe Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Türkiye Süryani Ortodoks Cemaati Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Ermeni Patrikhanesi Ruhani Meclis Başkanı Başepiskopos Aram Ateşyan, Ermeni Patrikhanesi Patriklik Kaymakamı Temsilcisi Üst Rahip Tatul Anuşyan, Türkiye Hamambaşlığı Temsilcisi Rav Yeuda Adoni, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Keldani Kilisesi Ruhani Reisi Monsenyör Ramzi Garmou'in yanı sıra birçok önemli isim katıldı. Ev sahibi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve eşi Derya Akpolat misafirlerini tek tek kapıda karşıladı. Etkinliğe, Ruhani liderler başta olmak üzere Türkiye'de yerleşik dini cemaat vakıflarının yönetim kurullarının yöneticileri, 60'a yakın ülkenin Başkonsolosu, diplomatik misyon temsilcisi de katıldı.

"Kentimizi geleceğe taşımaya kararlıyız"

Açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, semtin tarihi ve kültürel dokusuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Zira Beşiktaş'ın Ortaköy gibi pek çok semtinde farklı kültürlerden Türk, Rum, Ermeni ve Yahudi topluluklar ve farklı inançlar yüzyıllardır bir arada yaşamıştır. Biz tarihi ve kültürel mirasımızın esas hazinelerimizden biri olduğunun farkındayız. Bunun sadece bizim değil, hepimizin, insanlığın ortak mirası olduğu bilinciyle, Beşiktaş'ın farklı kültürleri buluşturan yapısını koruyarak, kentimizi geleceğe taşımaya kararlıyız. Biz, kimliklerimizdeki farklılıkların birer siyaset malzemesi olmadığını biliyoruz. Tersine, bu çeşitlilik Beşiktaş'ı daha barışçıl bir ev yapıyor. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak, kimliğine bakmadan ilçemizde yaşayan herkese eşit hizmet götürmeyi vazifemiz biliyoruz. Biz Beşiktaş'ta, farklılıklarımızın oluşturduğu zenginliği ortak bir değer olarak kabul ediyor ve benimsiyoruz.”

"Beşiktaş herkesin dostu ve dünyanın dostu bir kent olsun"

“Bizim Beşiktaş hayalimiz, herkesi kucaklayan ve herkesin kendi potansiyelini gerçekleştirmesine imkan veren bir kent oluşturmaktır” diyen Başkan Akpolat, “İstiyoruz ki Beşiktaş çok net bir şekilde; kadın dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, engelli dostu, herkesin dostu ve dünyanın dostu bir kent olsun. İstiyoruz ki Beşiktaş, farklı toplumlar ve topluluklar arasında köprüler kuran bir kent olsun. Bu hislerle 2019'u noktalarken, 2020'nin tüm dünyamıza ve ülkeme barış, huzur, refah getirmesini, sizlere ve ailelerinize sağlıklı, mutlu ve neşeli günler yaşatmasını diliyorum“ dedi.

Başkan Akpolat'ın konuşması katılımcılar tarafından alkışlandı.

"Birbirimizin dertleriyle derman olup birlikte gözyaşı dökmeye birlikte gülmeye ihtiyacımız var"

Ardından kürsüye çıkan Fener Rum Patriği Bartholomeos, sözlerine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve eşi Derya Akpolat'a böyle bir buluşmada ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ederek başladı. Fener Rum Patriği Bartholomeos konuşmasında, “Her yeni yıl yeni umutları yeni bir başlangıcı ifade eder. 2020 yılının bu açıdan farklı olmasını sağlamak biz fanilerin elinde gelecek nesillere karşı bizlerin sorumluluğumuz var. Birbirimizin dertleriyle derman olup birlikte gözyaşı dökmeye birlikte gülmeye ihtiyacımız var. Modern Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' vizyonu bize yol göstermeye devam ediyor” dedi.

Etkinlik boyunca sahne alan Boğaziçi Gençlik Korosu her dilden birbirinden güzel parçaları seslendirerek performansıyla yeni yıl buluşmasına renk kattı.