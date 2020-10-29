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Beşiktaş'ta yer altındaki elektrik kablolarından dolayı yangın çıktı

Beşiktaş’da yer altında elektrik kabloların tutuşmasından dolayı yangın çıktı.

Beşiktaş'da yer altında elektrik kabloların tutuşmasından dolayı yangın çıktı.


İddiaya göre, Beşiktaş Kadırgalar Caddesi üzerinde boş alanda yer altında elektrik kabloların tutuşmasından dolayı yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangının söndürülürken kablolardan duman çıkmaya devam etti. Polis ekipleri tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı.

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