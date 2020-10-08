Beşiktaş'taki feci kazada eşini kaybeden kadından sanığa tepki

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına neden olan sanık Necdet Karakuş'un yargılanmasına devam edildi. Kazada eşini kaybeden ve kendisi de yaralanan Ayşe Feride Billur, “İsteyerek yaptım demesi acıma acı kattı. Olay kazara olmuş olsaydı ben zaten affederdim. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün otobüs durağına dalarak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle müebbet ve 210 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Necdet Karakuş'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Necdet Karakuş hazır bulunurken, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

“Üzerimize sürüp bize çarptı”

Kazada eşi Yalçın Tahir Billur'u kaybeden ve kendisi de yaralanan Ayşe Feride Billur, davaya katılma talebi olduğunu belirterek, “Beşiktaş'ta otobüs durağında otobüs beklerken sıradaydım. Durak kalabalıktı. Otobüs kırmızı ışıkta durdu. Yeşil yanınca çok hızlı bir şekilde geldi. Otobüs boştu. Üzerimize doğru sürdü hatta ben kaçın diye bağırdım. Üzerimize sürüp araç ile bize çarptı. Otobüs, kırmızı ışıktan hareket ettikten sonra hızlı bir şekilde durağa doğru yönünü çevirdi” dedi.

“Bir aileyi perişan etti”

Kaza esnasında eşinin önünde durduğunu söyleyen müşteki Billur, “Eşimi çekmeye çalıştım, çekemedim. Kendime geldiğimde eşim yerde yatıyordu, ben de kalkamadım. Daha sonraki olayları görmedim. Sanığın isteyerek yaptım demesi acıma acı kattı. Olay kazara olmuş olsaydı ben zaten affederdim. Sanıktan şikayetçiyim. Çok mutlu bir evliliğimiz vardı. Bir aileyi perişan etti” ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talepleri olduğunu ve sanığın tutukluluk halinin devamını istediklerini söyledi.

“Elinde bıçak ile otobüsten indi”

Duruşmada söz alan müşteki Sevde Kalyoncu ise, “Ben yere düşüp kalktıktan sonra otobüsten indi. Elinde büyük bir bıçak vardı, sonra koşarak ilerledi. Bir çocuğun sırt çantasından tuttu. Çocuk kaçmaya çalışıyordu ancak bıçakladığını görmedim. Otobüsten inerken, ‘her şey polislerin yüzünden oldu' diye bağırıyordu” şeklinde konuştu.

Ağlayarak ifade veren sanık Necdet Karakuş ise, bilerek yaptığına ilişkin ifadesini ailesinin gelmemesi için verdiğini ve kaza yaptığını söyledi.

“Ruh sağlığında bozukluk var”

Davaya katılma talebinde bulunan 3 müştekinin olay nedeniyle zarar görmedikleri için taleplerinin reddedilmesini isteyen sanık avukatı, “Tutukluluğun kaldırılmasını talep ederiz. Kaburgasında çatlak var. Bize kalırsa Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi, bu kişinin ölümüne onay vermek demektir. Adli Tıp Kurumu'nun raporunun beklenmeden hastaneye yatırılmasını talep ediyoruz. Ruh sağlığında bozukluk var” diye konuştu.

Katılma taleplerinin kabulünü isteyen duruşma savcısı, dosyanın Adli Tıp Kurumu'ndan dönüşünün beklenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık avukatlarının katılma taleplerine ilişkin talebini reddeden mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun dönüşünün beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

“O hapishanede yatıyor ben evimde yattım”

Duruşma çıkışında ağlayarak konuşan 60 yaşındaki Ayşe Feride Billur, “Eşim gitti benim. Duruşmaya ilk defa katıldım. Çok kötü bir şey. Çok mutlu bir aileydik. O hapishanede yatıyor, ben evimde yattım. Acılar içinde kıvrandım. Eşimi kaybettim. Hemen hemen 40 yıllık eşim. Çok mutlu bir çifttik. Çok zor yürüyorum. Benim psikolojim çok berbat. Her gün görüyorum, otobüs üstüme geliyor gibi görüyorum. Ben çok perişan durumdayım. Bilerek yaptım dedi. Kazara olmuş olsaydı zaten ben affederdim” diye belirtti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yer alan şüpheli Karakuş'un ifadesinde olayın gerçekleştiği yerin güzergahı olmadığını, daha çok kişiye çarpmak için kalabalık durağı seçtiğini, otobüste arıza bulunmadığını, otobüste bulunan kameraların sabah saatlerinde çalıştığını ve bilerek bozduğunu, polislerin kendisini sürekli takip etmesinden rahatsız olduğu için bunu yaptığını, amacının insanlara çarparak öldürmek olmadığını, kendisine yapılanlara dikkat çekmek istediğini ve daha önce konuya ilişkin savcılığa başvurduğunu söylediği, masum insanlara zarar vermekten pişman olduğunu ve olaydan birkaç dakika önce eylemi gerçekleştirmeye karar verdiğini söylediği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, şüpheli Necdet Karakuş'un kanında uyuşturucu madde bulunduğu belirtilerek, şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı zeka geriliği tespit edilmediği, cezai sorumluluğunun tam olduğu, iradi olarak alınan alkol ve uyuşturucu maddelerin ceza sorumluluğunu etkilemediği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Necdet Karakuş'un kullandığı otobüs ile güzergah dışına çıkarak vatandaşlara kasten çarptığı ve otobüsten çıkarak bıçakla inip çevredeki vatandaşlara bıçak savurduğu belirtildi. Şüphelinin, bir kişiye karşı ‘Kasten öldürme', 14 kişiye karşı ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.