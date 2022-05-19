İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş'tan 19 Mayıs kutlaması

Beşiktaş Futbol Takımı, antrenman öncesinde Türk bayrağı etrafında toplanarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Beşiktaş Futbol Takımı, antrenman öncesinde Türk bayrağı etrafında toplanarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile evinde oynayacağı maç için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde, ay-yıldızlı bayrak etrafında bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

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