İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'tan Ajdin Hasic ve Atakan Üner açıklaması

Beşiktaş’tan sakatlanan Ajdin Hasic ve Atakan Üner için açıklama geldi.

Beşiktaş'tan sakatlanan Ajdin Hasic ve Atakan Üner için açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcuların tedavisine başlandığını belirtti.


Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic, cumartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanırken, bu futbolcunun yapılan tetkikler sonucunda sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) 2. evre kas zorlanması tespit edildi. Pazar günü yapılan çalışmada sakatlanan Atakan Üner'in ise sağ diz arka adalesinde (popliteus) ise 1. derecede kas zorlanması tespit edildi. Her iki futbolcunun da tedavilerine başlandı. Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in Denizlispor maçında forma giymeleri zor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.