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Beşiktaş'tan çocuk istismarına sessiz tepki

Beşiktaş tribünleri çocuk istismarına kayıtsız kalmadı.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçının başlamasının ardından 1 dakika boyunca tribünde sessiz kalarak, çocuk istismarına tepkisini ortaya koydu.


Türkiye'de son dönemde çocukların maruz kaldığı istismar karşısında Beşiktaş tribünleri kayıtsız kalmadı. Yaşanan olayların ardından hafta içinde organize olan siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçında protestosunu sergiledi. Çocuk istismarına kayıtsız kalmayan Beşiktaşlılar, Ankaragücü karşılaşmasının başlamasının ardından 1 dakika boyunca tribünde sessiz kalarak ‘Çocuk susar sen susma' kampanyasına destek verdi. Beşiktaş taraftarının yanı sıra Ankaragücü'nü desteklemeye gelen taraftarlar da bu protestoya destek verirken iki takım taraftarları, maçın 2. dakikasından itibaren takımlarını desteklemeye başladı. Tribünlerin bu hareketine futbolcular da kayıtsız kalmadı. Maça Ankaragücü başlarken, hem Başkent ekibinin oyuncuları hem de Beşiktaşlı futbolcular ve hakemler karşılaşmanın ilk 1 dakikasında sahada hareketsiz olarak kaldı. Tribünler sessiz protestonun ardından hep bir ağızdan ‘Çocuğa uzanan eller kırılsın' tezahüratı yaptı.

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