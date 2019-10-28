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Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Beşiktaş Futbol Takımı, bu sabah yapılan antrenmanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Beşiktaş Futbol Takımı, bu sabah yapılan antrenmanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Futbolcular antrenman sahasında açtığı Ay-Yıldızlı bayrakla poz verdi.


Galatasaray karşısında 1-0 kazanan ve ara vermeden Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da bugünden kutladı. Yarın izin yapacak olan futbolcular, bugün yapılan antrenmanda Ay-Yıldızlı bayrakla poz verdi ve Cumhuriyet'in 96. yılını kutladı.

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