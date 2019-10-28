Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Beşiktaş Futbol Takımı, bu sabah yapılan antrenmanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Futbolcular antrenman sahasında açtığı Ay-Yıldızlı bayrakla poz verdi.

Galatasaray karşısında 1-0 kazanan ve ara vermeden Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da bugünden kutladı. Yarın izin yapacak olan futbolcular, bugün yapılan antrenmanda Ay-Yıldızlı bayrakla poz verdi ve Cumhuriyet'in 96. yılını kutladı.