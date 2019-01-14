Beşiktaş'tan geleceğin sporcularına yatırım

Beşiktaş JK Futbol Akademisi, altyapı futbolcularının performanslarını, antrenman ve maç değerlerini, gelişimlerini analiz edebileceği "Akademik Teknik Yönetim Modeli” için Belçikalı şirket SoccerLAB ile iş birliğine gitti.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol Akademisi, geleceğin sporcularına yatırım amaçlı büyük bir işbirliğne imza attı. Vodafone Park'ta Beşiktaş Futbol Altyapı ve Scouting Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, Beşiktaş JK Futbol Akademisi Koordinatörü Sead Dost, SoccerLAB Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Koen Beyen, SoccerLAB Türkiye Temsilcisi Orkun Alev ve Beşiktaş JK Futbol Akademisi Performans Analiz Uzmanımız Selçuk Ünlü katıldığı işbirliği anlaşmasında siyah-beyazlı kulüp, altyapı futbolcularının performans arttırımı, analizi ve scouting konusunda, Belçikalı futbol teknolojisi şirketi SoccerLab ile anlaşma imzaladı. Beşiktaş JK Futbol Akademisi, “Akademik Teknik Yönetim Modeli” kurulumu konusunda SoccerLab'ten destek alacak. SoccerLAB tarafından Beşiktaş JK Futbol Akademisi için özel olarak kurulacak sistem sayesinde; Beşiktaş JK Futbol Akademisi'ndeki sporcuların, gelişimleri ve performansları sağlanacak detaylı maç ve analiz raporlar sayesinde en üst seviyeye çıkarılması hedeflenecek. Sistem sayesinde oyuncuların hem fiziksel durumları, hem de saha içindeki performansları her gün analiz edilerek incelenebilir veriler halinde paylaşılacak

Albayrak: “Yönetim olarak altyapıya önem veriyoruz”

Basın toplantısında konuşan Futbol Altyapı ve Scouting Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, konuyla ilgili; “Yönetim olarak en önem verdiğimiz konulardan birisi de altyapımız. Futbolda teknolojinin kullanımı artık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli hale geldi. Mevcut sporcularımızın performanslarını bilimsel metodlarla incelemek ve onlara en iyi eğitimi verebilmek adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. SoccerLAB ile yapılan iş birliğine de bu çalışmalar kapsamında karar verildi. Bu sistemin finansmanı ve planlanmasında da tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizin ciddi bir katkısı ve arzusu söz konusu oldu. Türk futbolunun geleceğini inşa etmeyi hedeflediğimiz Beşiktaş JK Futbol Akademisi, SoccerLAB anlaşmasıyla da bir ilki gerçekleştirmiş oldu” dedi.

Beyen: “Beşiktaş ile çalışmak bizi heyecanlandırıyor”

SoccerLAB Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Koen Beyen ise, “SoccerLab olarak Türkiye'nin en önemli kulüplerinden olan Beşiktaş JK ile yeni bir iş birliğinin mutluluğunu yaşıyoruz. Araştırmalarımıza göre Beşiktaş JK geçmiş dönemlerde birçok oyuncu ürettiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir gelenek. Bu geleneğin çok daha ileri bir çıtaya tanışabilmesi için, önemli bir beraberlik gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Dünya çapında 65'ten fazla kulüp ve federasyona hizmet veren SoccerLAB'in Beşiktaş JK ile çalışacak olması bizi heyecanlandırmakta ve uzun yıllar sürecek bir birlikteliğin ilk adımı olmasını ümit etmekteyiz” açıklamalarında bulundu.