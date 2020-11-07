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Beşiktaş'tan Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Gaziantep FK deplasmanında 3-1 kaybeden Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki gösterdi.

Gaziantep FK deplasmanında 3-1 kaybeden Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.


Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, siyah-beyazlı kulüp bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yüklendi. "'Uğurlu' mu, uğursuz mu?, kasıt 'VAR mı yok mu?', 'Hakem' mi, değil mi?" paylaşımı yapan Beşiktaş, Yaşar Kemal Uğurlu'nun daha önce siyah-beyazlı ekibin maçlarında yönettiği karşılaşmalardan görüntüleri de paylaşımına ekledi.

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