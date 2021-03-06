Beşiktaş'tan Kadınlar Günü'ne özel pankart

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçı öncesinde Vodafone Park'a 'Dünya Kadınlar Günü'ne özel pankart astı. Pankartta siyah-beyazlı formayı giyen kadın sporcular yer aldı.

Beşiktaş Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için stadyuma özel bir pankart astı. Gaziantep FK maçı öncesinde Vodafone Park'ın duvarına asılan pankartta, siyah-beyazlı kulübün çeşitli spor dallarında formasını giyen sporcular da yer aldı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Başak Gündoğdu, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Elif Bayram, Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Seray Altın, Beşiktaş Espor Takımı Oyuncusu Özge Er, Beşiktaş Atletizm Takımı Sporcusu Meryem Erdoğan ve Beşiktaş Kadın Engelli Basketbol Takımı Oyuncusu Yasemin Güler'in bulunduğu afişte '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun' ifadelerini yer aldı.