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Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması

Hatayspor mücadelesinin 43.

dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan N'Koudou'nun MR'ı çekildi. Yıldız oyuncunun sol uyluk arka adalesinde gerilme tespit edildi.


Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılırken, karşılaşmanın 43. dakikasında Kevin N'Koudou sakatlanarak yerini Rıdvan Yılmaz'ı bırakmıştı. Fransız yıldızın çekilen MR'ında sol arka uyluk adalesinde gerilme tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kulübü, şu ifadeleri kullandı:



"Hatayspor ile oynanan maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden N'Koudou'nun çekilen MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme bulguları saptanmıştır. Oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

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