Beşiktaş'tan son gün stoper atağı

Transferin son gününde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş’ta stoper transferi konusunda gelişmeler yaşanıyor.
Transferin son gününde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş'ta stoper transferi konusunda gelişmeler yaşanıyor. Yönrtim, Leo, Tin ya da Ferro üçlüsünden birisine siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.
Cenk Tosun transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş' ta stoper atağı da başladı. Siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyrn Leo Pereira, Benfica'da oynayan Ferro ve Leverkusen forması giyen Tin Jedvaj'ı gündemine aldı. Bu oyuncular için girişimlerini hızlandıran yönetim, transferin son gününde 1 ismi kadrosuna kaymak istiyor. Tin Jedvaj için Leverkusen'le temas kuran, Leo Pereira ve Ferro'nun da şartlarını kulüplerine soran Beşiktaş, gün içinde şartları sağlayarak bu 3 oyuncudan 1'ine siyah-beyazlı formayı giydirmenin peşinde.