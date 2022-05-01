İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen göstericilere müdahale

Beşiktaş’ta toplanarak Taksim’e yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti.

Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş Meydanı'nda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. Barbaros Bulvarı'nda toplanan bir grup, Beşiktaş Meydanı'nı geçerek Taksim'e yürümek istedi. Grubun önünü kesen polis ekipleri, yürüyüşe izin vermedi ve dağılmalarını istedi. Polise direnen göstericiler, gözaltına alındı. Toplam 29 göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. Beşiktaş'ta polisin yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

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