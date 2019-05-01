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Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen göstericilere polis müdahalesi

Beşiktaş’ta polis, Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba müdahale etti.

Beşiktaş'ta polis, Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti. Polislerin müdahalesi sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Beşiktaş'ta toplanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Taksim'e yürümek istedi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Ancak filamalar ve dövizler taşıyarak slogan atan eylemciler, Taksim'e doğru yürüyüşe geçmek istedi. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis, göstericileri gözaltına aldı.

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